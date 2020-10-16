Общественная палата Тверской области совместно с Советом муниципальных образований объявила о начале приема заявок на региональный этап конкурса «Человек года» и «Лучший социальный проект года». По решению организаторов в 2020 году в рамках конкурса будет вручена специальная номинация – «За самоотверженный труд в условиях пандемии».

«Верхневолжье всегда славилось яркими, талантливыми и неравнодушными людьми, которых отличают созидательный труд, активная жизненная позиция, ответственность за судьбу своего края и всей нашей страны. Достижения лауреатов и победителей конкурса «Человек года», «Лучший социальный проект года» являются примером деятельного участия в развитии региона, служат сохранению исторической памяти нашего народа, духовного и культурного наследия региона, воспитанию подрастающего поколения на основе традиционных ценностей», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Почётное звание «Человек года» будет присуждаться за личные заслуги и достижения в профессиональной деятельности, социальной или общественной работе.

Награда «Лучший социальный проект года» вручат за реализацию социальных проектов и инициатив в развитии институтов гражданского общества, экологии, за благоустройство территорий, в сферах социальной поддержки граждан, популяризации культуры, пропаганды здорового образа жизни, а также в развитии благотворительности и волонтерства.

Впервые в текущем году в конкурсе будет разыграна специальная номинация – «За самоотверженный труд в условиях пандемии». Выдвижение на нее кандидатов носит заявительный характер. Инициатива может принадлежать гражданину, организации, региональным и местным общественным объединениям.

Объявление и награждение победителей и лауреатов конкурса состоится 29 января и будет приурочено к Дню образования Тверской области.

Ознакомиться с конкурсной документацией можно на официальным сайте Общественной палаты Тверской области www.optver.ru. Справки по телефону: 8 (4822) 32-11-42.

По итогам 2019 года почётное звание «Человек года» было присуждено трем жителям Верхневолжья: в номинации «За личные заслуги в общественной деятельности» — Ларисе Щербаковой (Тверь), в номинации «За личные заслуги и достижения в профессиональной деятельности» — Ольге Логиновой (Бологовский район), в номинации «За личные заслуги и достижения в социальном служении» – Игнату Ковалёву (Тверь).

Лучшими социальными проектами в прошедшем году были признаны в номинации «За реализацию социальных проектов и инициатив в сфере социальной поддержки граждан» – Тверской хоспис «Анастасия», в номинации «За реализацию социальных проектов и инициатив по популяризации культуры, сохранению историко-культурного наследия, поддержке талантливых детей и молодёжи», а в номинации «За реализацию социальных проектов и инициатив по развитию благотворительности, волонтёрства и меценатства» – Вышневолоцкий медицинский колледж.

Пресс-служба Правительства Тверской области