31 октября в Тверском Дворце культуры «Пролетарка» состоится торжественное открытие Областного открытого конкурса русского народного танца имени Т.А. Устиновой

Участие в нем примут коллективы и сольные исполнители из муниципальных образований Тверской области.

Оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри, в состав которого входят ведущие мастера русского народного танца, квалифицированные и авторитетные деятели хореографического искусства, известные хореографы и балетмейстеры-руководители танцевальных коллективов Тверской области и Российской Федерации.

1 ноября состоится гала-концерт финалистов конкурса, награждение участников и победителей, а также мастер-класс по русскому танцу для руководителей хореографических коллективов.

Все мероприятия в рамках конкурса народного танца будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, обязательным ношением средств индивидуальной защиты, а также социальной дистанцией, которая будет введена и при рассадке гостей в зале.

Пресс-служба Правительства Тверской области