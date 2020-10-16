Тверская область продолжает наращивать коечный фонд и показатели по диагностике коронавирусной инфекции

Вопросы обсуждались 26 октября на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в Верхневолжье, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, сегодня ключевыми являются вопросы, связанные с повышением эффективности комплексной работы по профилактике, диагностике и лечению вирусных инфекционных заболеваний. Сегодня эпидемиологическая обстановка в Тверской области находится под контролем. Региональная система здравоохранения демонстрирует способность оперативно реагировать на ситуацию.

В Тверской области инфекционный коечный фонд увеличен до 1595 единиц. Койки для лечения пациентов с коронавирусом созданы в медицинских учреждениях Твери, Конаково, Нелидово, Удомли и Калининского района. Большинство из них обеспечены централизованной подачей кислорода.

Наращиваются мощности лабораторий по проведению тестирования. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований превысило 232 тысячи, в том числе за последние сутки их проведено 900. Планируется запуск новой лаборатории на базе областной клинической больницы. Ее пропускная способность составит 300 тестов в день.

С начала эпидемии отработаны эффективные методики лечения COVID-19. Сформирован запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, рекомендованных для лечения вируса. Госпитальный фонд обеспечен в необходимом количестве аппаратами ИВЛ, создан их резерв. В рентгенологической диагностике используется девять компьютерных томографов.

В регионе продолжается вакцинация от гриппа. Поступила вторая партия вакцины для детей, в ближайшее время запланирована поставка вакцины для взрослых. Всего в 2020 году в Тверской области планируется привить не менее 740 тысяч человек.

Игорь Руденя подчеркнул – необходимо в сжатые сроки поставить вакцину в медицинские учреждения, организовать удобный график для проведения бесплатной иммунизации от гриппа всех желающих, активизировать эту работу на предприятиях и в организациях, в отдаленных населенных пунктах.

В регион планируется поставка более 1000 доз вакцины Гам-КОВИД-Вак. В первую очередь прививаются специалисты группы риска: медики, работники образовательных и социальных учреждений.

Пресс-служба Правительства Тверской области