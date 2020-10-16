26 октября Губернатор Игорь Руденя провел совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

Среди рассмотренных тем –реализация мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, обеспечение занятости населения в условиях пандемии, ремонт учреждений профобразования медицинского профиля.

Также речь шла об исполнении ранее данных поручений Губернатора. Глава региона указал участникам совещания на необходимость неукоснительного соблюдения сроков и качества реализации поставленных задач, имеющих высокую значимость для дальнейшего социально-экономического развития Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области