В Москве проходит международная выставка «Машины, оборудование и технологии для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности»

В текущем году свои стенды представили более 20 стран, в том числе Италия, Финляндия и страны Прибалтики. От Тверской области участие в выставке принимают 10 региональных компаний.

Губернатор Игорь Руденя считает – участие тверских производителей в событиях международного уровня способствует продвижению местной продукции на российском и мировом рынках.

На коллективном стенде от Верхневолжья, который организовал центр «Мой бизнес», представлена продукция компаний ООО ДиО, ООО «Тверьинтерлес», АО «Нелидовский ДОК», АО «Вышневолоцкий ЛПХ», ООО «Инвест-Лизинг-Тверь», АО «Вышневолоцкий МДОК», ООО «СТОД», ООО «Лесенка», ООО «Торговый дом котельного оборудования», ООО «Светлица», а также Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Тверской области.

Участие в выставке позволит обеспечить дополнительными заказами компании Верхневолжья, продемонстрировать лучшие образцы продукции, найти партнеров и заключить соглашения о сотрудничестве.

В рамках работы по развитию предпринимательства областной центр «Мой бизнес» оказывает предприятиям поддержку в участии в российских и зарубежных выставках: организует стенды, оказывает поддержку в аренде площадей, монтажу, перевозке продукции.

Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке – https://mybusiness69.ru/measure/uchastie-v-vystavochnykh-meropriyatiyakh-v-rossii-i-za-rubezhom-kollektivnyy-stend/.

Пресс-служба Правительства Тверской области