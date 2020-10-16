ЗАВТРА ПРОЙДЕТ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

27 октября Губернатор Игорь Руденя проведет заседание регионального Правительства, главным вопросом которого станет ситуация на рынке труда Тверской области.

«В настоящее время рынок занятости оживает, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Служба занятости еженедельно трудоустраивает свыше 400 человек. Более 28 тысяч наших жителей, потерявших работу, получили дополнительные меры поддержки, предложенные Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным».

Сейчас в банке вакансий региональной службы занятости насчитывается более 15 тыс. предложений от работодателей. В регионе сохраняется высокий спрос на специалистов, занятых на производствах: инженеров различного профиля, а также рабочих – слесарей, электрогазосварщиков, токарей, механиков и других.

Более 1,3 тыс. вакансий в сферах здравоохранения, социального обеспечения. В учреждения требуются врачи-специалисты, врачи общей практики, средний и младший медицинский персонал. Также в Тверской области востребованы воспитатели, учителя, тренеры, водители, каменщики, штукатуры, швеи и другие специалисты.

Для повышения квалификации жителей Верхневолжья или получения новой профессии службой занятости проводится профобучение. По направлению органов службы занятости к обучению приступили почти 900 безработных граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области