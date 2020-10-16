ЗАВТРА ПРОЙДЕТ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

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27 октября Губернатор Игорь Руденя проведет заседание регионального Правительства, главным вопросом которого станет ситуация на рынке труда Тверской области.
«В настоящее время рынок занятости оживает, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Служба занятости еженедельно трудоустраивает свыше 400 человек. Более 28 тысяч наших жителей, потерявших работу, получили дополнительные меры поддержки, предложенные Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным».
Сейчас в банке вакансий региональной службы занятости насчитывается более 15 тыс. предложений от работодателей. В регионе сохраняется высокий спрос на специалистов, занятых на производствах: инженеров различного профиля, а также рабочих – слесарей, электрогазосварщиков, токарей, механиков и других.
Более 1,3 тыс. вакансий в сферах здравоохранения, социального обеспечения. В учреждения требуются врачи-специалисты, врачи общей практики, средний и младший медицинский персонал. Также в Тверской области востребованы воспитатели, учителя, тренеры, водители, каменщики, штукатуры, швеи и другие специалисты.
Для повышения квалификации жителей Верхневолжья или получения новой профессии службой занятости проводится профобучение. По направлению органов службы занятости к обучению приступили почти 900 безработных граждан.
Пресс-служба Правительства Тверской области