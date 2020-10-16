ООО «Тверской урожай» станет вторым хозяйством в Тверской области по разведению мелкого рогатого скота, имеющим статус племенного. Предприятие планирует получить его до конца 2020 года. Это позволит расширить перечень получаемых мер государственной поддержки.

Всего в регионе насчитывается 13 племенных хозяйств. Из них

четыре занимаются разведением пушнины, семь хозяйств – разведением крупного рогатого скота, одно хозяйство – коневодством и одно – разведением мелкого рогатого скота.

Из регионального бюджета предусмотрено возмещение затрат на содержание племенного поголовья животных. В августе 2020 года на заседании регионального Правительства принято решение о выделении дополнительно 50 млн рублей на эти цели.

«Помимо звероводов мы поддержали те хозяйства, которые занимаются молоком и мясом. Уверены, что это будет нашим вкладом в устойчивое развитие агропромышленного комплекса Тверской области», – прокомментировал это решение Губернатор Игорь Руденя.

С учетом дополнительных средств общий объем субсидий на сохранение племенного поголовья сельскохозяйственных животных в 2020 году составит порядка 118,5 млн рублей.

Поддержку окажут зверохозяйствам: ООО «Меха», ООО «Новые меха» и ООО «Звероплемзавод «Савватьево» в Калининском районе, ООО «Зверохозяйство «Знаменское» в Торопецком районе. Эта мера позволит не только сохранить поголовье в текущем году, но и в 2021-ом увеличить его на 2325 голов – до более чем 107 тысяч.

Также поддержку на содержание племенного поголовья предоставлена девяти хозяйствам, занимающимся мясным и молочным скотоводством, свиноводством, коневодством, овце- и птицеводством, которые работают в Зубцовском, Бежецком, Калининском, Конаковском районах, Пеновском муниципальном округе, Кашинском городском округе.

Со следующего года областной мерой поддержки сможет воспользоваться и ООО «Тверской урожай». На животноводческом комплексе занимаются разведением мелкого рогатого скота, коз и овец. Действует два отделения – «Путилово» в Краснохолмском районе и «Югжа» в Бежецком районе. В настоящее время производственная мощность составляет 7,5 тыс. голов, проектная рассчитана на 10 тыс. голов МРС.

На предприятии, в том числе действует сыродельное производство. Сыроварня одной из первых в России укомплектована итальянским оборудованием нового поколения, позволяющим кратно увеличивать в смену выпуск сыра ремесленного качества.

Комплекс полностью обеспечен всей инженерной инфраструктурой. У ООО «Тверской урожай» также собственная кормовая база: 5000 га угодий, хранилища, цеха по производству кормов.

Пресс-служба Правительства Тверской области