В Тверской области определены получатели стипендий имени Василия Васильевича Андреева и имени Сергея Яковлевича Лемешева

Решение о назначении выплат на 2020-2021 учебный год принято на заседании Президиума регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, система мотивации, в том числе стипендиальная поддержка, должна давать возможность проявить себя как можно большему количеству юных талантов.

«Наша талантливая молодежь, которая удостоена стипендий, хороший пример для других детей Тверской области, которые также учатся и стараются», - считает Игорь Руденя.

В 2020-2021 учебном году ежемесячную стипендию имени С.Я. Лемешева будут получать студент Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского Илья Золотарёв и учащийся Детской музыкальной школы при Тверском музыкальном колледже имени М. П. Мусоргского Эдгар Багдасарян.

Стипендии имени В.В.Андреева присуждены четырем студентам Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского – Елизавете Борисовой, Илье Бендику, Милене Степановой, Александру Румянцеву, а также шестерым учащимся детских школ искусств Верхневолжья по классам «балалайка», «домра», «баян» – Павлу Баранову (г.Кимры), Арсению Быстрову (г.Тверь), Дарье Липатовой (г.Тверь), Варваре Минеевцевой (г. Тверь), Надежде Челнаковой (г.Тверь), Кириллу Холоднову (г.Бежецк).

Размер ежемесячных стипендий имени В.В. Андреева и имени С.Я.Лемешева для учащихся профессиональных образовательных организаций Тверской области в сфере культуры составляет 3000 рублей. Размер денежного поощрения для учеников ДШИ, музыкальных, хоровых школ и молодых участников клубных формирований — 2100 рублей в месяц.

Пресс-служба Правительства Тверской области