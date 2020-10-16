25 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Султана Ахмерова в Твери прошёл Фестиваль спортивных семей, который был организован в рамках реализации в Тверской области регионального проекта «Спорт – норма жизни». В состязаниях приняли участие более 30 семей из районов Верхневолжья.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, участие в подобных состязаниях имеют серьезное значение для воспитания подрастающего поколения, приобщения населения к здоровому образу жизни.

В фестивале приняли участие команды, состоящие из 2-х человек (родитель и ребенок) и 3-х человек (папа, мама и ребенок). Возраст детей от 8 до 11 лет. В программу фестиваля были включены состязания по дартсу, броскам набивного мяча, прыжки через скакалку, весёлые старты, челночный бег.

Среди команд, состоящих из трёх человек, в возрастной группе «ребёнок 8-9 лет» первое место заняла семья Никитиных из Калининского района, второе – семья Железновых из Осташковского городского округа, третье – семья Каранда из Калининского района; в возрастной группе «ребенок 10-11 лет» победу одержала семья Рязановых из Конаковского района, второе место заняла семья Снежковых из Лихославльского района, третье у представителей Торжка – семьи Раковых.

Среди команд из двух человек в возрастной группе «ребенок 8-9 лет» победу одержали Расул и Арсланбек Абдулмеджидовы из ЗАТО «Озерный», второе место заняли Евгений и Кирилл Петровы из Сандовского района, третьими стали Павел и Маргарита Макарычевы, представляющие Удомельский городской округ.

Фестиваль спортивных семей проводится в Тверской области с 2007 года. Неоднократно представители региона, победители областного фестиваля, становились победителями и призерами соревнований всероссийского уровня.



Пресс-служба Правительства Тверской области