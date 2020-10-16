На Тверском вагоностроительном заводе подвели итоги конкурса по рационализаторству и изобретательству за 3 квартал 2020 года. Соревнование проводится среди подразделений ТВЗ. На этот раз в нем приняли участие 11 цехов.

«Тверская область – это территория со значительным научным и инновационным потенциалом. Важно, что исследования в различных областях направлены на решение задач, значимых не только для нашего региона, но и всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Всего от подразделений было принято 107 предложений, 86 из которых были внедрены в производство: 25 идей позволят экономить материальные и трудовые ресурсы, 17 – оптимизировать условия труда, 16 – усовершенствовать работу оборудования, 14 – повысить производительность, 13 – улучшить качество продукции.

Экономический эффект от рацпредложений составил более 15 млн рублей.

Лучших результатов по итогам конкурса добились коллективы холоднопрессового и электросилового цехов, а также отдела промышленной электроники, занявшие первые места в своих подгруппах. Вторые места завоевали гарнитурный цех, ремонтно-инструментальное производство и отдел главного технолога. В числе лучших также цех сварки металлоконструкций, котельный цех и отдел главного механика. Высокой оценки конкурсной комиссии также удостоен заводской цех энергосооружений.

Пресс-служба Правительства Тверской области