Заявление Игоря Рудени об отсутствии планов по ограничению тверской экономики отмечено в рейтинге «Губернаторская повестка»

Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели с заявлением об отсутствии у региональной власти планов по введению жестких ограничительных мер в отраслях экономики Верхневолжья. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, губернатор Игорь Руденя 22 октября в эфире телеканала «Россия 24» Тверь заявил, что в Тверской области на данном этапе не планируется вводить ограничения для отраслей экономики как, к примеру, в Подмосковье, где запрещено проведение развлекательных мероприятий в кафе и ресторанах, посещение музеев и парковых комплексов.

«В настоящий момент никаких ограничений не запланировано, но наши граждане должны соблюдать меры профилактики. Вся экономика у нас работает. Мы меры поддержки усиливаем. Хотел бы поблагодарить Президента и Правительство страны за то, что оказывают нам поддержку, в том числе в части опережающего финансирования и реализации проектов в области строительства. Надеюсь, что мы достойно пройдём и этот этап. Некоторые предприятия сейчас стали работать более собранно, ответственно, стали лучше планировать своё рабочее время и эти показатели экономической деятельности уже заметны за прошедшие 9 месяцев», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор также напомнил о введенном с 12 октября масочном режиме в общественном транспорте, других местах массового пребывания людей и призвал жителей региона соблюдать рекомендации по ношению масок, санитарной обработке или дезинфекции рук, социальному дистанцированию, постараться сократить внешние контакты. Глава региона отметил, что эти меры эффективны не только от коронавируса, но и от гриппа и других респираторных сезонных заболеваний.