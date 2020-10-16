В Конаковском районе еще 10 заразившихся COVID-19 за сутки

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Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 октября 2020 г.
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 138 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 5127 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 27 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 232456, в том числе за последние сутки их проведено 900.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 8860 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3431 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
302 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 3017
Кимры 632
Конаковский район 636
Ржев 614
Торжок 420
Калининский район 413
Лихославльский район 302
Вышневолоцкий городской округ 280
Торопецкий район 217
Нелидовский городской округ 216
Максатихинский район 207
Бологовский район 190
Осташковский городской округ 164
Кашинский городской округ 122
Старицкий район 111
Бежецкий район 111
Ржевский район 97
Оленинский муниципальный округ 94
Андреапольский муниципальный округ 82
Зубцовский район 82
Торжокский район 82
Рамешковский район 80
Кимрский район 79
Западнодвинский муниципальный округ 72
Весьегонский муниципальный округ 69
Калязинский район 69
Кесовогорский район 62
Селижаровский район 48
Лесной муниципальный округ 44
Спировский район 44
Жарковский район 36
Кувшиновский район 36
Сонковский район 26
Краснохолмский район 19
Фировский район 18
Пеновский муниципальный округ 17
Бельский район 15
Молоковский район 12
Удомельский городской округ 11
ЗАТО Озёрный 7
Сандовский муниципальный округ 7
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области