В Конаковском районе еще 10 заразившихся COVID-19 за сутки

Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 октября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 138 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 5127 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 27 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 232456, в том числе за последние сутки их проведено 900.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 8860 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3431 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

302 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 3017

Кимры 632

Конаковский район 636

Ржев 614

Торжок 420

Калининский район 413

Лихославльский район 302

Вышневолоцкий городской округ 280

Торопецкий район 217

Нелидовский городской округ 216

Максатихинский район 207

Бологовский район 190

Осташковский городской округ 164

Кашинский городской округ 122

Старицкий район 111

Бежецкий район 111

Ржевский район 97

Оленинский муниципальный округ 94

Андреапольский муниципальный округ 82

Зубцовский район 82

Торжокский район 82

Рамешковский район 80

Кимрский район 79

Западнодвинский муниципальный округ 72

Весьегонский муниципальный округ 69

Калязинский район 69

Кесовогорский район 62

Селижаровский район 48

Лесной муниципальный округ 44

Спировский район 44

Жарковский район 36

Кувшиновский район 36

Сонковский район 26

Краснохолмский район 19

Фировский район 18

Пеновский муниципальный округ 17

Бельский район 15

Молоковский район 12

Удомельский городской округ 11

ЗАТО Озёрный 7

Сандовский муниципальный округ 7

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области