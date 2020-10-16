ФК «Тверь» сохраняет второе место в турнирной таблице

25 октября в рамках 13-го тура ОЛИМП-ПФЛ состоялся матч между футбольным клубом «Тверь» и ФК «Коломна». ФК «Тверь» смог лишь сравнять счет в поединке с аутсайдером, добавив в свою копилку только одно турнирное очко.

Идущая второй сверху «Тверь» приехала в гости к второй снизу «Коломне». Игра прошла на коломенском стадионе «Труд». Турнирное положение соперников предопределило характер игры. Гости с первых минут завладели территориальным преимуществом, хозяева сосредоточились на обороне, рассчитывая на удачу в контратаках.

Извлекать результативные дивиденды «Тверь» могла еще в дебюте матча: футболисты группы атаки регулярно проникали в штрафную коломенцев, но завершающим комбинации ударам не доставало точности.

В свою очередь огрызавшиеся гости оказались эффективнее: на 19-й минуте лучший бомбардир «Коломны» Темур Джикия открыл счет, забив свой пятый гол в сезоне.

Пропущенный мяч не испугал «Тверь», которая продолжала владеть инициативой, но табло стадиона «Труд» оставалась равнодушным к усилиям игроков с берегов Волги. Попадание в перекладину ворот «Коломны» ситуации не изменило, и команды ушли на перерыв с минимальным преимуществом хозяев.

Если в первом тайме у «Коломны» получались редкие контрвыпады, то во втором вся игра шла на ее половине поля. Железные тиски «Твери» сжимали штрафную площадь ворот Ярослава Ямпольского, но и сам голкипер, и его партнеры отчаянно сопротивлялись этому давлению.

Так продолжалось до 69-й минуты, когда подопечные Вадима Гаранина оригинально разыграли угловой, и мяч в ворота «Коломны» отправил Даниил Ерофеев. В оставшиеся 20 минут пожары у ворот «Коломны» полыхали со страшной силой.

«Тверь» сделала всё возможно для волевой победы, но ничья 1:1 устояла до финального свистка.

В следующем туре тверскую команду, сохранившую вторую строчку, ждет еще одно противостояние с командой из нижней части таблицы. 1 ноября «Тверь» сыграет в Орехово-Зуево со «Знаменем Труда», которое сегодня уступило с минимальным счетом лидеру Группы 2 – команде «Олимп-Долгопрудный».

Футбольный клуб «Тверь» создан в Верхневолжье в апреле 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Название нового футбольного клуба определялось народным голосованием.

Футбольный клуб «Тверь» прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС). Команда получила право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020-2021 годов. Домашней ареной для официальных матчей «Твери» является стадион «Юность».

Пресс-служба ФК «Тверь»