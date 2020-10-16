Музей коллекции стекла

3 ноября в Вышневолоцком краеведческом музее имени Г. Г. Монаховой – филиале Тверского государственного объединенного музея – состоится презентация единственного на территории Тверской области открытого хранения музейной коллекции стекла. Посетителям представят более 300 уникальных образцов продукции стекольного завода «Красный май» и редчайшие экземпляры, изготовленные на предприятии купцов Д.В. и А.В. Болотиных в конце XIX века.

Активизировать проведение в районах области мероприятий в культурной сфере поручил Губернатор Игорь Руденя при обсуждении национального проекта «Культура» на одном из заседаний Правительства региона.

«Культура – это возможность передачи истории будущим поколения, возможность всестороннего развития общества», – считает Игорь Руденя.

Презентация в Вышневолоцком музее организована в рамках подпроекта «Хранилище открыто для всех!» проекта Министерства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Музейное хранилище учреждения было оснащено современным климатическим и выставочным оборудованием. Это позволило оптимизировать условия хранения коллекции и предоставить посетителям возможность свободного доступа к единственным в своем роде образцам вышневолоцкого стекольного завода Болотиных и его преемника – завода «Красный май».

Современное проекционное оборудование также позволит познакомиться с историей стекольного завода и уникальными технологиями производства стекла.

Экскурсионная программа посвящена не только истории становления и развития завода, но и имена людей, создававших художественные изделия из стекла и образцы для массового производства. Среди них – Людмила Кучинская, Сергей Коноплев, Светлана Бескинская, Владимир Хролов, Елена Есикова и Константин Литвин, Михаил и Ирина Маршумовы, Наталия Эверт и другие талантливые мастера. Впервые посетители увидят большеформатные работы, выполненные Анатолием Силко, Алексеем Новиковым и Виктором Шевченко.

Имена многих художников благодаря реализации проекта возвращены из небытия, так же, как и история одного из знаменитых российских стекольных заводов.

Пресс-служба Правительства Тверской области