Военные страницы старейшей газеты Тверской области были представлены в Музее Победы в Москве

Старейшее издание Тверской области – газета «Вышневолоцкая правда» - была представлена на форуме «Пресса Великой войны». Мероприятие прошло в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

В дни форума посетители музея смогли увидеть десятки раритетных образцов печатных изданий времен Великой Отечественной войны - центральных, фронтовых и партизанских газет, листовок. Гости узнали о работе редакции старейшей газеты Тверской области в военное время. Номера издания были представлены на специальном стенде, который стал частью уникальной выставки.

По мнению Губернатора Тверской области, подобные проекты раскрывают героизм журналистов и фотокорреспондентов военных лет. Благодаря современным технологиям читатель может увидеть подлинные газеты военного времени, прочитать рассказы и письма бойцов и командиров Красной Армии, узнать о том, какой ценой была завоёвана Великая Победа.

В рамках торжественной церемонии открытия форума заместителю главного редактора газеты Вере Зингеевой была вручена благодарность от Союза предпринимателей печатной индустрии за активное участие в реализации историко-культурного проекта «Пресса Великой войны».

«Вместе с ребятами из нашей школы молодого журналиста мы работали в городском архиве, изучали старые подшивки, нашли много интересных публикаций 1941-1945 годов, подобрали коллекцию номеров для экспозиции. Оказалось, что очень большая газетная площадь была посвящена трудовому подвигу вышневолочан», - рассказала Вера Зингеева.

Пресс-служба Правительства Тверской области