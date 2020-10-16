В Тверской области назвали лауреатов премий имени Николая Гумилёваи Сергея Лемешева

На заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя принято решение о присуждении премий имени Николая Гумилёва и Сергея Лемешева.

Премия имени Сергея Лемешева вручается в регионе с 2009 года. Она направлена на пропагандутворчества великого тенора, развитие вокального искусства, поддержку молодых талантов Верхневолжья. Ежегодно её обладателями становятся авторы и коллективы за произведения, программы, проекты, культурные акции, посвященные оперному певцу и получившие общественное признание.

«Творчество Сергея Лемешева неразрывно связано с русскими музыкальными традициями. Сегодня на тверской земле много талантливых молодых исполнителей, для которых пример Лемешева является источником вдохновения», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году обладателями премий в размере 25 тыс. рублей станут солистка Губернаторского камерного хора «Русский партес» Тверской академической областной филармонии Эммануила Штуко и народный самодеятельный коллектив мужского вокального ансамбля «Талисман» из ДК «40 лет Октября» города Кимры.

В 2010 году в Верхневолжье была учреждена премия имени Николая Гумилева. Она присуждается поэтам, писателям, драматургам, литературоведам Верхневолжья.

В 2020 году лауреатом ежегодной премии имени Николая Гумилёва стал поэт, член Союза писателей России Сергей Владимирович Герасимов за книгу «Хранимый свет». Это сборник стихотворений тверского поэта, в котором уделено внимание теме Великой Отечественной войны, красоте и истории тверского края, деревенской жизни. Книга подводит своеобразный итог поэтического труда автора в год его семидесятилетия. Сборник оформлен картинами и рисунками самого Сергея Герасимова.

Размер премии составляет 50 тыс. рублей. Победителя определяла конкурсная комиссия, в состав которой вошли известные литераторы, литературные критики, журналисты, филологи.

Пресс-служба Правительства Тверской области