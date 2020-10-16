Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 октября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 139 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 5100 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 19 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 231556, в том числе за последние сутки их проведено 852.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 8722 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3320 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

302 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 2969

Кимры 630

Конаковский район 626

Ржев 608

Торжок 409

Калининский район 407

Лихославльский район 301

Вышневолоцкий городской округ 279

Торопецкий район 217

Нелидовский городской округ 209

Максатихинский район 207

Бологовский район 181

Осташковский городской округ 164

Кашинский городской округ 121

Старицкий район 110

Бежецкий район 102

Ржевский район 97

Оленинский муниципальный округ 91

Андреапольский муниципальный округ 82

Зубцовский район 82

Рамешковский район 80

Кимрский район 78

Торжокский район 77

Западнодвинский муниципальный округ 72

Весьегонский муниципальный округ 69

Калязинский район 63

Кесовогорский район 62

Селижаровский район 48

Лесной муниципальный округ 44

Спировский район 44

Жарковский район 36

Кувшиновский район 33

Сонковский район 26

Краснохолмский район 19

Фировский район 18

Пеновский муниципальный округ 17

Бельский район 15

Удомельский городской округ 11

Молоковский район 9

ЗАТО Озёрный 7

Сандовский муниципальный округ 2

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области