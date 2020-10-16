Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 октября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 139 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 5100 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 19 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 231556, в том числе за последние сутки их проведено 852.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 8722 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3320 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
302 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 2969
Кимры 630
Конаковский район 626
Ржев 608
Торжок 409
Калининский район 407
Лихославльский район 301
Вышневолоцкий городской округ 279
Торопецкий район 217
Нелидовский городской округ 209
Максатихинский район 207
Бологовский район 181
Осташковский городской округ 164
Кашинский городской округ 121
Старицкий район 110
Бежецкий район 102
Ржевский район 97
Оленинский муниципальный округ 91
Андреапольский муниципальный округ 82
Зубцовский район 82
Рамешковский район 80
Кимрский район 78
Торжокский район 77
Западнодвинский муниципальный округ 72
Весьегонский муниципальный округ 69
Калязинский район 63
Кесовогорский район 62
Селижаровский район 48
Лесной муниципальный округ 44
Спировский район 44
Жарковский район 36
Кувшиновский район 33
Сонковский район 26
Краснохолмский район 19
Фировский район 18
Пеновский муниципальный округ 17
Бельский район 15
Удомельский городской округ 11
Молоковский район 9
ЗАТО Озёрный 7
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области