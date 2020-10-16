Юные художники из Тверской области могут нарисовать новогодние открытки, посвященные «Ёлке Победы»

В России стартовал детский конкурс «Нарисуй «Ёлку Победы». Стать авторами коллекционных новогодних открыток могут юные художники Тверской области.

Фронтовая «Ёлка Победы» проходила с 26 декабря 1944 года по 20 января 1945 года в саду «Эрмитаж» в Москве. Решение о ее проведении было принято правительством страны в ознаменование завершения войны с фашистской Германией – в это время Красная Армия уже вела боевые действия за пределами страны.

Школьники от 7 до 17 лет могут пофантазировать на тему подготовки к встрече победного 1945 года. Участникам предложено нарисовать, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год.

Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об этом событии.

Работы принимаются до 25 ноября 2020 года. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории жюри выберет трех победителей. Имена лауреатов конкурса объявят 7 декабря 2020 года. О дате церемонии награждения будет сообщено дополнительно.

Рисунки девяти победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток.

Творческое состязание запустили Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!».

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/projects/elka-pobedy-ris/.

Пресс-служба Правительства Тверской области