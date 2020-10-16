В Тверской области закупят лесохозяйственную технику для лесовосстановления

В Тверской области за счет экономии по итогам проведенных ранее конкурентных процедур дополнительно закупят технику и оборудование для проведения мероприятий по лесовосстановлению. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Леса занимают более половины территории Верхневолжья. Очень важно не только рационально распорядиться этим серьезным потенциалом для развития региона, но и сберечь лес для новых поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Сэкономленные средства в размере 2,1 млн рублей будут направлены на закупку самосвальных тракторных прицепов и воздушно-гравитационных сепараторов. Поставить технику планируется в декабре 2020 года.

В Тверской области ежегодно приобретается специализированная техника для сохранения и восстановления лесов. В настоящее время в регион поставлено 28 единиц транспорта и оборудования. Это пожарные автоцистерны, автомобили и навесные системы, мотопомпы, противопожарные установки высокого давления, малые лесопатрульные комплексы и другое.

Кроме того, заключены контракты на поставку малогабаритных сушилок для шишек хвойных пород, квадроцикла, прицепа для его перевозки, тракторов. Всего в 2019-2020 годах в Тверскую область поступило 302 единицы специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования.

Техника обновляется в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Пресс-служба Правительства Тверской области