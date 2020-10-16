Игорь Руденя поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником

25 октября отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Эффективная и надежная работа автотранспортного комплекса является залогом развития всех отраслей экономики, напрямую определяет качество жизни каждого человека. В этом году Тверская область одной из первых в стране начала практическую реализацию задачи по модернизации пассажирского транспорта, поставленной Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. На территории города Твери и Калининского района внедрена современная модель пассажирских перевозок», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Новая модель пассажирских перевозок начала действовать 3 февраля 2020 года. В Твери и Калининском районе введено 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов – низкопольных, комфортных для пассажиров машин экологического стандарта «Евро-5».

Во всех автобусах действует как наличная, так и безналичная оплата проезда, предоставляется льготный проезд для граждан, имеющих на это право. Кроме того, действует школьная транспортная карта.

Модель пассажирских перевозок, внедренная в Тверской области, получила высокую оценку на заседании рабочей группы Государственного Совета РФ по направлению «Транспорт», которое состоялось в столице Верхневолжья 18 сентября. Тверской опыт будет использован при реализации в 2021-2030 годах Комплексной программы модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях регионов России.

Пресс-служба Правительства Тверской области