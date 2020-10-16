Более 200 юных дарований Тверской области принимают участие в конкурсе имени В.В. Андреева

25 октября в Верхневолжье проходит VII областной конкурс исполнителей на народных инструментах имени В.В. Андреева – создателя первого Великорусского оркестра, исполнителя-виртуоза, уроженца Бежецка. Конкурс проводится в регионе раз в три года. Он объединил более 200 молодых талантливых музыкантов из районов Верхневолжья.

«Очень важно, что конкурс способствуют приобщению молодежи к культурному наследию страны, сохранению и развитию лучших традиций отечественной музыкально-исполнительской школы, стимулированию творческого роста одаренных и перспективных молодых музыкантов», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В конкурсе принимают участие исполнители на народных инструментах - учащиеся детских школ искусств и студенты средних профессиональных образовательных учреждений культуры и искусства Тверской области. В этом году мероприятие проходит на площадке Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского в смешанном формате – очные прослушивания и просмотр видеозаписей.

Ранее прошли отборочные туры. В финале своё исполнительское мастерство представят солисты и ансамбли из Твери, Торжка, Ржева, Кимр, Вышнего Волочка, ЗАТО Озерный, Андреаполя, Бежецка, Нелидово, Максатихи, Конаково, Кувшиново, Осташкова, Селижарово, поселка Красномайский Вышневолоцкого городского округа.

В состав жюри вошли профессор Российской Академии музыки им. Гнесиных Игорь Сыроежкин, заслуженный артист России Игорь Сенин, деятели культуры и искусства Тверской области, ведущие преподаватели Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского.

Уроженец Бежецка Василий Васильевич Андреев известен как основатель первого в России оркестра русских народных инструментов в Петербурге. На малой родине открыт музей музыканта, установлен памятник знаменитому земляку, местная музыкальная школа носит имя Василия Андреева. Ежегодно в Тверской области проходит Всероссийский фестиваль любительских оркестров и ансамблей русских народных инструментов «Андреевские дни».

С 2013 года студентам профильных профессиональных образовательных учреждений, ученикам детских школ искусств, музыкальных и хоровых школ, членам клубов культурно-досуговых учреждений присуждаются стипендии имени В.В. Андреева. Стипендии присуждаются в целях популяризации творчества великого музыканта, развития русского народного инструментального искусства, выявления и поощрения талантливых детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области