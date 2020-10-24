В поселке Калашниково Лихославльского районапо программе поддержки местных инициатив отремонтировали беговую дорожку

В поселке Калашниково Лихославльского района завершен ремонт беговой дорожки стадиона. Работы проходили в рамках реализации Программы поддержки местных инициатив в 2020 году.

По словам Губернатора Игоря Рудени, создание доступных спортивных объектов, где физической культурой могли бы заниматься как подрастающее поколение, так и взрослые, является ключевым условием для развития территорий Тверской области, привлечения населения региона к здоровому образу жизни.

Поэтапная реконструкция стадиона в рамках ППМИ началась в 2018 года с установки ограждения, уличных тренажеров и замены трибун. В текущем году обновление спортивного объекта было продолжено ремонтом беговой дорожки. На стадионе ей пользуются воспитанники спортивных учреждений, ученики Калашниковской школы, студенты колледжа, пожилые люди, а также спортсмены для тренировок и проведения соревнований.

На объекте был снят старый слой покрытия, обустроено новое основание из щебня и природного камня, уложено асфальтобетонное покрытие, а также укреплены обочины. Общая стоимость работ составила более 1,5 млн рублей, среди которых 800 тысяч – субсидии из областного бюджета.

Всего в 2020 году в регионе реализуется 266 проектов ППМИ. С 2013 по 2019 годы на территории Верхневолжьявоплощены в жизнь более 1300 проектов Программы. Объем областной поддержки за этот период составил свыше 700 млн рублей. Кроме того, на реализацию проектов направляются средства, собранные местными жителями, а также из муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Пресс-служба Правительства Тверской области