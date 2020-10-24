В областной столице впервые пройдет турнир по боевому самбо в честь 20-летия Подвига 6-ой роты ВДВ

24 октября в Твери в ФОКе имени Султана Ахмеровапроходит турнир по боевому самбо, посвященный 20-летию со дня Подвига 6-ой роты ВДВ. Состязание в Верхневолжье пройдет впервые.

«Сегодня самбо в нашей стране развивается активно. В Тверской области работают спортшколы и секции по этому виду единоборств.Самбо закаляет характер, способствует не только физическому, но и духовному совершенствованию», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Главой целью соревнования является увековечение памяти погибших десантников при исполнении воинского долга, патриотическое воспитание молодёжи, пропаганда здорового образа жизни и профессиональное ориентирование подрастающего поколения.

Сражаться за победу на ковры выйдут младшие юноши, юноши, юниоры и мужчины. Будут разыграны 120 комплектов медалей в 40 весовых категориях.

Организаторами спортивного мероприятия выступили Правительство Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области,Региональное Отделения Федерации Боевого Самбо Россиив Тверской области, а также фонд «Памяти 6-ой роты».

Турнир по боевому самбо, посвященный Подвигу 6-й роты, ежегодно проходят в разных регионах России и имеют статус международных.

6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии погибла 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье в ожесточенном бою с чеченскими боевиками. Из 90 десантников, принявших бой с превосходящими силами террористов, погибли 84, включая 13 офицеров. Бойцы 6-ой роты бились до последнего, не отступили, до конца выполнили свой воинский долг.

Двое погибших были жителями Тверской области: Гвардии младший сержант Козлов Сергей Олегович и Гвардии младший сержант Стребин Денис Сергеевич. Посмертно они награждены Орденом Мужества.

Пресс-служба Правительства Тверской области