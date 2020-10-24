Спортивные семьи соревнуются за звание лучших в Тверской области

25 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Султана Ахмеровав Твери проходит Фестиваль спортивных семей. В состязаниях примут участие более 30 семей из муниципальных образований региона.

Это команды, состоящие из 2-х человек (один из родителей и ребенок) и 3-х человек (папа, мама и ребенок). Возраст детей от 8 до 11 лет. В программе Фестиваля - состязания по дартсу, броскам набивного мяча, прыжкам через скакалку, весёлые старты, челночный бег.

Победители будут определяться по наименьшей сумме очков-мест, набранных вовсех видах спорта. При равенстве баллов преимущество получает семья, которая завоевала больше призовых мест или по лучшему результату, показанному семьей в веселых стартах.

Фестиваль спортивных семей проводится в Тверской области с 2007 года. Неоднократнопредставители региона, победители областного фестиваля, становились победителями и призерами соревнований всероссийского уровня.

Одной из самых титулованных является семья Никешиных из Кесовогорского района. Они занимали первые места в областном и Всероссийском фестивале спортивных семей, на Всероссийской спартакиаде трудящихся в соревнованиях спортивных семей и Всероссийских летних спортивных сельских играх. Также они становились третьими налетних и зимних Всероссийских сельских спортивных играх.

Пресс-служба Правительства Тверской области