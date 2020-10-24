В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ЗА СУТКИ ЗАРАЗИЛОСЬ COVID-19 ЕЩЕ 2 ЧЕЛОВЕКА

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 24 октября 2020 года в Тверской области подтверждено 130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 5081 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 51 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 230704, в том числе за последние сутки их проведено 2828.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 8583 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3200 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
302 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 2936
Конаковский район 624
Кимры 625
Ржев 603
Торжок 408
Калининский район 394
Лихославльский район 298
Вышневолоцкий городской округ 275
Нелидовский городской округ 198
Максатихинский район 195
Торопецкий район 191
Бологовский район 181
Осташковский городской округ 162
Кашинский городской округ 120
Старицкий район 110
Бежецкий район 102
Ржевский район 95
Оленинский муниципальный округ 88
Андреапольский муниципальный округ 81
Рамешковский район 80
Зубцовский район 82
Кимрский район 77
Торжокский район 75
Западнодвинский муниципальный округ 70
Калязинский район 63
Кесовогорский район 61
Весьегонский муниципальный округ 59
Селижаровский район 48
Лесной муниципальный округ 44
Спировский район 44
Жарковский район 36
Кувшиновский район 32
Сонковский район 25
Краснохолмский район 18
Фировский район 18
Пеновский муниципальный округ 14
Бельский район 15
Удомельский городской округ 11
Молоковский район 9
ЗАТО Озёрный 7
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области