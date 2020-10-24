В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ЗА СУТКИ ЗАРАЗИЛОСЬ COVID-19 ЕЩЕ 2 ЧЕЛОВЕКА

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 24 октября 2020 года в Тверской области подтверждено 130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 5081 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 51 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 230704, в том числе за последние сутки их проведено 2828.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 8583 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3200 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

302 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 2936

Конаковский район 624

Кимры 625

Ржев 603

Торжок 408

Калининский район 394

Лихославльский район 298

Вышневолоцкий городской округ 275

Нелидовский городской округ 198

Максатихинский район 195

Торопецкий район 191

Бологовский район 181

Осташковский городской округ 162

Кашинский городской округ 120

Старицкий район 110

Бежецкий район 102

Ржевский район 95

Оленинский муниципальный округ 88

Андреапольский муниципальный округ 81

Рамешковский район 80

Зубцовский район 82

Кимрский район 77

Торжокский район 75

Западнодвинский муниципальный округ 70

Калязинский район 63

Кесовогорский район 61

Весьегонский муниципальный округ 59

Селижаровский район 48

Лесной муниципальный округ 44

Спировский район 44

Жарковский район 36

Кувшиновский район 32

Сонковский район 25

Краснохолмский район 18

Фировский район 18

Пеновский муниципальный округ 14

Бельский район 15

Удомельский городской округ 11

Молоковский район 9

ЗАТО Озёрный 7

Сандовский муниципальный округ 2

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области