поддержки

В Тверской области автоматически продлят ряд мер социальной поддержки. Это сделано в целях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сокращения числа посетителей центров социального обслуживании и органов соцзащиты, подтверждающих права на получение мер поддержки.

В том числе, установлено автоматическое продление без необходимости личного обращения в органы социальной защиты населения ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка в период с 1 апреля по 1 марта 2021 года включительно.

В этот же период без подачи заявлений назначается ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка гражданам с детьми, достигшими возраста одного года или двух лет.

Автоматически продлят и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В случае если срок предоставления субсидии на оплату истекает в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года, она будет обеспечена в том же размере на следующие шесть месяцев. При этом после предоставления соответствующих документов в случае необходимости будет произведен пересчет ее размера.

Пресс-служба Правительства Тверской области