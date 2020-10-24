В Тверской области состоятся соревнованиях по стендовой стрельбе «Белая Тропа»

24 октября в столице Верхневолжья пройдут соревнования по стендовой стрельбе «Белая Тропа», организованные Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области. Место проведения — стрелковый комплекс на ул. Стрелковая, (территория бывшего областного стрельбища общества охотников).

Соревнования проводятся в командном и личном зачете по различным дисциплинам, а также в турнире снайперских пар.

Старт состязаний будет дан два раза: в 9.00 для участников из Калининского, Старицкого, Торжокского, Лихославльского, Рамешковского, Кимрского, Конаковского районов, в 11.00 – для остальных участников.

Победители и призеры соревнования по стендовой стрельбе «Белая Тропа» в личном зачете будут награждены медалями, дипломами, памятными призами.

Получить подробную информацию о соревнованиях и зарегистрироваться можно по электронной почте: 9301516101@mail.ru или по телефону: 8-930-151-61-01 (WhatsApp, Viber, Telegram, СМС).

Пресс-служба Правительства Тверской области