24 и 25 октября в Твери состоится XXII областной фестиваль любительских театров «Театральная летопись Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Свои лучшие постановки представят народные театры и театральные студии Верхневолжья. Фестиваль пройдёт сразу на нескольких площадках города.

Театральное искусство развивается на тверской земле уже более 265 лет. По словам Губернатора Игоря Рудени, Верхневолжье обладает богатой театральной историей, которую сегодня с успехом преумножают не только коллективы профессиональных, но и любительских театров.

«Яркие работы талантливых режиссеров и актеров на тверской земле получили высокое общественное признание и искреннюю любовь зрителей, выполняют значимую роль в формировании нравственных ценностей, воспитании подрастающего поколения», – считает глава региона.

Фестиваль способствует повышению художественного уровня и исполнительского мастерства любительских театральных коллективов. Для режиссеров и актеров состоится творческая лаборатория и мастер-класс. А зрители смогут увидеть 6 спектаклей различных жанров.

24 октября в 11.00 гостей ждут на спектакль народного театра Конаковского Дворца культуры им. Воровского - «Непровинциальная история».

В 14.30 народный театр-студия «Зеркало» Тверского госуниверситета представит трагедию «Моцарт и Сальери».

В 17.00 зрители смогут посмотреть драму «Оборотень» в исполнении артистов народного театра-студии «на Миллионной» Тверского областного Дома народного творчества.

Все спектакли в этот день пройдут на сцене Тверского областного Дома народного творчества по адресу г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.3.

25 октября в 11.00 в тверской Гимназии № 12 по адресу ул. Желябова, д. 22 участники фестиваля представят музыкальный детектив «Две стрелы». Постановка подготовлена тверским народным театром-студией «Премьер».

Лирическую комедию «Пока она умирала» представят театральная студия «Гримерка» и театральный центр «Алые паруса» из Твери. Показ спектакля пройдёт по адресу: ул. Двор Пролетарки, д.7 (театральный центр «Алые паруса»), начало в 13.00.

В 16.00 в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» будет показан спектакль народного театра-студии «Диалог» - «Дульсинея Тобосская».

Все спектакли пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.



Пресс-служба Правительства Тверской области