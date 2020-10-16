Еще трем компаниям Верхневолжья предоставят государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал»

Это предприятия машиностроения, деревообработки, пищевой и химической промышленности. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 23 октября провёл Губернатор Игорь Руденя.

Льготные займы предоставляются в рамках первого регионального пакета мер поддержки бизнеса, принятого с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. Программа позволяет предприятиям преодолеть дефицит оборотных средств, обеспечить стабильную деятельность и дальнейшее развитие производств.

«В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать насущные задачи», – считает Губернатор Игорь Руденя.

По решению главы региона на докапитализацию Фонда развития промышленности Тверской области по данному направлению дополнительно направлено 375 млн рублей. Общий объём финансирования программы на 2020 год составляет 450 млн рублей.

На заседании одобрено предоставление государственной поддержки предприятию «Интерра-ДекоГрупп», которое занимается производством минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов, лаков, полиграфических красок, компании ««Электрические машины и аппараты», осуществляющей производство, обслуживание и ремонт электродвигателей, ООО «Славконд» – производителю кондитерских изделий. Размер льготного займа для каждой из этих компаний составит по 20 млн рублей и будет предоставлен сроком до 18 месяцев под 1,5 %.

Ранее получение займов по программе «Оборотный капитал» были одобрены 12 предприятиям области на общую сумму более 200 млн рублей. Средства были направлены на закупку сырья, материалов и комплектующих, а также на оплату труда сотрудников.

Пресс-служба Правительства Тверской области