515 территорий – 267 дворов и 248 общественных пространств –благоустроено в муниципалитетах Тверской области по итогам проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2017 по 2020 годы. С 2019-го это направление реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Всего в течение прошедших четырех лет на благоустройство дворов и общественных территорий направлено свыше 1,4 млрд рублей, в том числе привлечено более 1,2 млрд рублей федеральных средств.

«Программа базируется на рейтинге пожеланий местного населения. Такая система была заявлена Президентом России Владимиром Путиным, и сейчас она реализуется на территории региона. Это ключевая работа, которая, совместно с жителями области, позволит привести в надлежащее состояние города и общественные пространства», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2020 году в проект заявлены 87 общественных пространств и 26 дворов. На 84 объектах работы завершены, до ноября планируется ввести в эксплуатацию остальные.

Среди значимых для местных жителей проектов этого года – общественная территория в Торопце возле мемориала «Самолет», городской парк в Андреаполе, парк у памятника «Паровоз» в Ржеве, парковая зона в Кесовой Горе, площадь у Дворца культуры в Старице, сквер в Фирово, пространства отдыха горожан в Удомле, Оленино, Кувшиново, Осташкове.

По поручению Губернатора Игоря Рудени в этом году на территории 42 муниципальных образований Тверской области также установлено 43 детских игровых комплекса.

В 2021 году на территории 38 муниципальных образований Тверской области планируется благоустроить 21 дворовую территорию и 60 общественных пространств – парков, скверов, мемориалов и других объектов. Участниками проекта станут Тверь, Ржев, Вышний Волочек, Торжок, Нелидово, Кувшиново, Осташков, Старица, Спирово, Кесова Гора, Андреаполь, Сандово, Лесное, Белый и другие города и поселки Верхневолжья.

К 2024 году в Тверской области планируется до 61% увеличить долю городов с благоприятной средой.



Пресс-служба Правительства Тверской области