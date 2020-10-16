Кадровое усиление здравоохранения Тверской области, профилактика коронавируса, гриппа и ОРВИ в образовательных учреждениях стали темами заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в Тверской области, которое 23 октября провел Губернатор Игорь Руденя.

«В Тверской области активизирована работа по профилактике коронавируса, введен масочный режим. В медицине наработаны новые механизмы профилактики и лечения в соответствии с актуальными рекомендациями Минздрава России. У нас также есть понимание по мобилизации коечного фонда, поддержанию запаса лекарств, действиям, связанным с оказанием плановой медицинской помощи», – отметил Игорь Руденя.

В Тверской области увеличиваются диагностические мощности. На следующей неделе планируется запустить новую лабораторию на базе областной клинической больницы. Ее пропускная способность составит 300 тестов в день. За весь период пандемии число лабораторных исследований в регионе достигло 227876, в том числе за прошедшие сутки их проведено 3246.

На заседании рассмотрены предложения по повышению качества оказания медицинской помощи пациентам с COVID-2019, проходящим лечение в амбулаторных условиях. В частности, в больницах внедряют чек-листы для оценки состояния и дистанционного мониторинга за пациентами с подозрением на коронавирус или выявленным COVID-19. Это позволит более оперативно заполнять необходимые документы и наблюдать за больными, проходящими лечение на дому.

Одна из ключевых задач – обеспечение медицинских организаций кадрами. В ее решении задействованы Тверской государственный медицинский университет, профильные колледжи. Студенты старших курсов и ординаторы ТГМУ оказывают помощь пациентам с коронавирусом, а также работают в первичном звене здравоохранения – всего это порядка 170 человек. Готовы включиться в работу свыше 550 учащихся колледжей.

Игорь Руденя поручил проработать вопрос о наиболее удобном формате обучения студентов, работающих в госпиталях и больницах области.



Пресс-служба Правительства Тверской области