В Севастополе подвели итоги VII Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России». Две работы о Тверской области стали призерами престижного конкурса.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, туризм – одно из основных направлений развития малого и среднего бизнеса, экономики региона. В регионе уделяется особое внимание росту туристического потока, повышению качества услуг, развитию туристской инфраструктуры Верхневолжья.

Ролик «Государева дорога» о возможностях для путешествия по одноименному маршруту в зимнее время занял первое место в номинации «Туристические маршруты и экскурсии». Маршрут объединяет самые известные места туристского притяжения – Тверь, Торжок, Калязин, Завидово и Селигерский край. Кроме того, второе место в номинации «Презентация территорий» занял короткометражный фильм «Тверская область. Связь времён. Связь поколений».

Также ролик «Государева дорога» принял участие в финале лучших проектов Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Гран-При Диво Евразии» и стал лучшим в номинации «Турмаршруты и экскурсии». В этом году в конкурсе участвовали проекты-финалисты 2017-2020 годов.

Концепция межрегионального туристического маршрута «Государева дорога» была разработана Правительством Тверской области в 2018 году. Большая часть маршрута проходит по федеральной трассе М-10. В Верхневолжье отправная точка маршрута – храмовый комплекс села Завидово: церковь Успения Божией Матери и церковь Святой Живоначальной Троицы. Расположенный там же музей «Государева дорога» рассказывает о быте путешественников по главной магистрали страны.