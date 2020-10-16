В Тверской области состоится молодежная патриотическая акция «Вперед, к Победе!». Она приурочена ко Дню воинской славы России, который будет отмечаться 7 ноября 2020 года. Участниками акции могут стать военно-патриотические организации, региональные отделения «Юнармии», члены молодежных советов и молодежные лидеры.
«Молодёжь должна гордиться своей страной, хранить ценности нашего народа. Активная позиция граждан и, в первую очередь, молодежи даёт уверенность в перспективах нашего региона и всей страны», - считает Губернатор Игорь Руденя.
В период с 1 по 3 ноября участники акции должны отснять на видео прохождение торжественным маршем парадной «коробки». Место съемки - памятные и мемориальные места, расположенные в муниципальных образованиях. Видеоролик по продолжительности не должен превышать 1 минуты. Прохождение ведется слева направо. Предъявляются требования и к внешнему виду участников акции – необходима единообразная, парадная форма. Участники акции должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
До 4 ноября отснятые ролики нужно направить на электронную почту Комитета по делам молодежи Тверской области - kom_molodegy@tverreg.ru
. Видеоролики также выкладываются на страницах в социальных сетях с хэштегами #ВпередКПобеде, #Парад7Ноября2020.
В дальнейшем из представленных роликов будет смонтирован онлайн-парад Тверской области, который 7 ноября будет транслироваться на сайте Комитета, молодёжном портале Тверской области «Смена+», в социальных сетях.
7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве прошел военный парад, который по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Парад было решено провести для укрепления морального духа Красной Армии. Прямо с главной площади страны бойцы отправлялись на фронт.
Пресс-служба Правительства Тверской области