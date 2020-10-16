Игорь Руденя в прямом эфире «России 24» Тверь ответил на актуальные для жителей Верхневолжья вопросы

22 октября на телеканале «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире ответил на актуальные для жителей Тверской области вопросы.

Глава региона поделился впечатлениями от посещения накануне участников Великой Отечественной войны, которым он вручил ордена Почета.

«Для меня было большой честью – выполнить поручения Президента России Владимира Путина и вручить такие высокие награды. Наши ветераны являются образцом того, как нужно жить, работать и относиться к обществу, которое тебя окружает», – отметил Игорь Руденя.

Традиционно темой прямого эфира становится ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Игорь Руденя сообщил, что возможности региональной системы здравоохранения мобилизованы для профилактики и лечения вирусных инфекций.

«Ситуация в здравоохранении находится под контролем. Хочу отметить, что наши медики сегодня не уступают федеральным по знаниям и практикам лечения коронавируса. Большой опыт накоплен в областной клинической больнице, 6-й горбольнице, Калининской ЦРБ. У нас создан необходимый запас лекарств», – подчеркнул глава региона.

Игорь Руденя прокомментировал выплату стимулирующих надбавок сотрудникам здравоохранения, работающим с коронавирусной инфекцией.

«На эти цели в общей сложности выделено порядка 1 миллиарда рублей. Мы и сами добавляем средства из областного бюджета на региональные выплаты, но это малая часть того, что мы можем сделать для них. Еще раз хочу поблагодарить медиков нашего региона за ответственный труд и самоотверженную работу, которую они ежедневно выполняют в этих непростых условиях. Они настоящие герои», – отметил глава региона.

Еще одной темой стало школьное обучение в текущей эпидситуации. «По состоянию на сегодня мы не считаем нужным вводить дистанционное обучение. После каникул будем смотреть, исходя из целесообразности», – отметил Игорь Руденя.

Также Губернатор сообщил, что каникулы пройдут в штатном режиме. В регионе выработан чёткий алгоритм по организации учебного процесса, принятию оперативных решений в случае выявлении вирусных заболеваний. Особое внимание уделено проведению дезинфекции в образовательных организациях – регулярная санитарная обработка помещений проводится в учреждениях ежедневно по нескольку раз.

Речь шла и о введении масочного режима на территории Тверской области. Он начал действовать с 12 октября, однако, в отличие от других регионов, в Верхневолжье нарушителей не штрафуют.

По результатам проверок дефицита индивидуальных средств защиты в регионе не наблюдается. В торговых сетях и аптеках имеется в наличии свыше 1,1 миллиона одноразовых медицинских масок и почти 20 тысяч единиц многоразовых. Также в регионе проходят акции по бесплатной раздаче масок. Так, с 15 октября такую акцию проводит компания-перевозчик «Транспорт Верхневолжья».

Также прозвучал вопрос о повышении кредитного рейтинга региона Аналитическим кредитным рейтинговым агентством.

«Это, в первую очередь, результат нашей общей слаженной работы, поддержки федерального центра, лично Президента России Владимира Путина и глав муниципальных образований, которые стали более внимательно относиться к малому и среднему бизнесу», – отметил Губернатор.

Еще одной темой стало решение на федеральном уровне о продлении до 1 июля 2021 года программы льготной ипотеки в новостройках. В Тверской области молодые семьи могут воспользоваться и программой по погашению ипотеки. В 2020 году этой мерой поддержки воспользовались 152 семьи Тверской области

«Накануне на заседании Правительства Тверской области было принято решение о повышении возраста получателей этой региональной меры поддержки – с 25 до 35 лет для молодых супругов и до 40 лет для многодетных семей. За рождение первого ребенка компенсация составит 200 тысяч рублей, за второго ребенка – 300 тысяч рублей и за третьего – 500 тысяч рублей», – подчеркнул Губернатор.

По мнению Игоря Рудени, принятые решения будут способствовать повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в Верхневолжье.

Пресс-служба Правительства Тверской области