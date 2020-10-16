Игорь Руденя: при выборе прохождения Северного обхода Твери учитывается мнение жителей территорий

Строительство Северного обхода областной столицы стало одной из тем прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени 22 октября.

«Держим ситуацию на контроле. Очень внимательно рассчитываем прохождение трассы. Первая ее часть пройдет через Волгу до бежецкой трассы, мимо населенных пунктов. Вторая - от бежецкой трассы в сторону Медного. Все четко выверяется, чтобы не нанести ущерб людям, у которых там имеется недвижимость. Стараемся максимально отнести трассу от населенных пунктов, коттеджных поселков. Проект является большим вкладом в развитие экономики. Но самое главное –не нанести урон нашим гражданам», - подчеркнул Игорь Руденя.

Строительство трассы М-11 «Нева» является федеральным инфраструктурным проектом. Он реализуется по заказу Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»).

В настоящее время ведётся актуализация и корректировка проекта. В том числе прорабатываются новые варианты Северного обхода города Твери, пересечения с автодорогами регионального и межмуниципального значения.

В соответствии с техническими нормами дороги высшей категории 1А, к которым относится трасса М-11, прокладываются строго в обход населённых пунктов. Также для обеспечения экологической безопасности разрабатываются специальные мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду.