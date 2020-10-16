В Тверской области школьные каникулы пройдут в штатном режиме

В Тверской области осенние каникулы в школах пройдут в штатном режиме. Переход на дистанционное обучение по их завершении не планируется. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 22 октября.

Глава региона отметил, что за первую четверть региональная система образования полностью перестроилась под работу в текущей эпидемиологической ситуации. В Верхневолжье приняты меры санитарной безопасности: школы обеспечены бесконтактными термометрами и обеззараживателями воздуха, помещения регулярно дезинфицируются.

«Сегодня мы реализуем второй этап по обеспечению школ рециркуляторами. Завершаем мероприятия по укомплектованию каждого класса такими приборами. По состоянию на сегодня мы не считаем нужным вводить дистанционное обучение. После каникул будем смотреть, исходя из целесообразности», – отметил Игорь Руденя.

Совместно с Роспотребнадзором ведётся ежедневный мониторинг ситуации в учреждениях. При необходимости принимаются решения о переводе детей на дистанционные формы обучения или временном закрытии отдельных учреждений на карантин.

По решению руководителей учебных заведений в школах региона каникулы проходят с 26 октября по 1 ноября, либо с 28 октября по 4 ноября. В Твери учащиеся школ в основном будут отдыхать с 26 по 4 ноября включительно.

Два учреждения – Эммаусская школа в Калининском районе и Селищенская школа в Селижаровском муниципальном округе – ушли на каникулы с 19 по 25 октября в связи с эпидситуацией.

В период школьных каникул планируется с привлечением специалистов МЧС и Роспотребнадзора провести комплексную дезинфекцию образовательных организаций, где была выявлена высокая заболеваемость вирусными инфекциями.

Пресс-служба Правительства Тверской области