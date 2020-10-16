Игорь Руденя: медики Тверской области используют в лечении коронавируса самые современные практики

Текущая эпидемиологическая ситуация в Тверской области стала одной из тем прямого эфира 22 октября на телеканале «Россия 24» Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени.

«Ситуация в здравоохранении находится под контролем. Хочу отметить, что наши медики сегодня не уступают федеральным по знаниям и практикам лечения коронавируса. Большой опыт накоплен в областной клинической больнице, 6-й горбольнице, Калининской ЦРБ. У нас создан необходимый запас лекарств», - сообщил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул - сейчас особенно важно соблюдать рекомендации по ношению масок в общественных местах, санитарной обработке или дезинфекции рук, социальному дистанцированию, постараться сократить внешние контакты. Эти меры эффективны не только от коронавируса, но и от гриппа и других респираторных сезонных заболеваний.

Особую осторожность должны соблюдать люди старшего поколения: COVID-19 наиболее опасен для граждан после 50 лет, которые составляют наибольшую долю заболевших – 60%. Менее 10% заразившихся коронавирусом – школьники. По сравнению с сентябрём сейчас наблюдается снижение доли школьников среди заболевших инфекцией благодаря комплексу мер профилактики в учреждениях образования – использованию обеззараживателей воздуха, усилению дезинфекции.

В регионе мобилизована региональная система здравоохранения. Развернуто 1190 инфекционных коек в восьми медицинских учреждениях в Твери, Конаково, Нелидово, Удомле и Калининском районе. Большинство из них обеспечено централизованной подачей кислорода. При необходимости предусмотрено дальнейшее восстановление работы инфекционных госпиталей, созданных этой весной.

Наращиваются мощности лабораторий по проведению тестирования. За последний месяц в пяти лабораториях государственных учреждений было произведено более 47 тыс. обследований, в том числе за сутки 2 174.

Сейчас готовится к открытию ещё одна диагностическая лаборатория в Областной клинической больнице. Её пропускная способность составит 300 тестов в день. Идёт ремонт помещения, обучение и набор специалистов, закупается необходимое оборудование.

В рентгенологической диагностике в тверском регионе используется девять компьютерных томографов. В этом году были дополнительно приобретены и установлены четыре КТ: в больнице № 6 города Твери, в Калининской, Кимрской и Вышневолоцкой ЦРБ. Идёт установка и подготовка помещений к монтажу ещё двух компьютерных томографов – для Конаковской ЦРБ и Клинической больницы скорой медицинской помощи в городе Твери.

Продолжается вакцинация от гриппа, участниками кампании уже стали более 208 тысяч человек. Всего в 2020 году в Тверской области планируется привить не менее 740 тыс. человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области