Волонтёры, общество и бизнес снова объединяются для помощи – #МЫВМЕСТЕ возвращается!

В регионах нашей необъятной страны возобновляет свою работу акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, которая в период активного распространения коронавирусной инфекции помогла почти 3,5 миллионам человек. Тверская область и Конаковский район не исключение.

Мы объявляем набор добровольцев для обеспечения маломобильных граждан, людей с хроническими заболеваниями и нуждающихся семей продуктами, лекарствами и всем необходимым на период распространения коронавируса.

Если ты готов помогать окружающим, у тебя есть желание и время, пиши на почту we_re_together@mail.ru

Молодежный центр «ИВОЛГА».