25 октября – День работника автомобильного городского пассажирского транспорта

Уважаемые работники и ветераны автомобильного

и городского пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Эффективная и надежная работа автотранспортного комплекса является залогом развития всех отраслей экономики, напрямую определяет качество жизни каждого человека. В этом году Тверская область одной из первых в стране начала практическую реализацию задачи по модернизации пассажирского транспорта, поставленной Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

На территории города Твери и Калининского района внедрена современная модель пассажирских перевозок. Сформирована маршрутная сеть, отвечающая запросам населения, предприятий и организаций. Полностью обновлен автобусный парк, внедрены новые стандарты обслуживания пассажиров. На всех маршрутах предоставляется льготный проезд для граждан, имеющих на это право.

Работа по внедрению на территории Тверской области новой транспортной модели будет продолжена.

Благодарю за высокий профессионализм и преданность делу работников и ветеранов отрасли – всех, кто своим трудом внес значительный вклад в повышение качества и безопасности перевозки пассажиров и грузов.

Желаю вам реализации всех планов и новых успехов в важной и ответственной работе на благо Верхневолжья и наших жителей!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

***

Уважаемые автомобилисты и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Наша жизнь - непрерывное движение, и все мы связаны с транспортом и дорогой. Этот праздник объединяет профессионалов и любителей. Вы водите разные машины, но все вы - на одной дороге. Искренне желаем всем автомобилистам крепкого здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, надёжной техники и неизменной удачи на дорогах!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.