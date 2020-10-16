Бег для нас – радость!

В субботу, 17 октября в г. Конаково прошел легкоатлетический пробег на кубок главы района «Золотая осень». Пробег был посвящён 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. В забеге участвовали любители бега всех возрастов из Москвы, Курска, Сергиева Посада, Зеленограда, Дубны, Солнечногорска, Клина, Санкт-Петербурга, Вышнего Волочка, Балашихи, Твери, Андреаполя, Кимр, Торжка, Талдома, Конакова и Конаковского района. 120 участников вышли на старт четырёх дистанций: 4 километра 200 метров, 8 километров 400 метров, 21 километр, 42 километра.

Отличная осенняя погода способствовала высоким результатам. Трасса пробега живописная, проходит по тропинкам конаковского бора вдоль реки Волги. День выдался солнечный, настоящая золотая осень.

Гостей перед соревнованиями приветствовали официальные лица: заместитель главы по социальной политике Аггюль Бородина, заведующий отделом молодёжной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Александра Федотова, директор ДЮСШ «Олимп» Конаковского района Сергей Сальников и председатель КЛБ «Марафонец» Анатолий Афоненко.

Они пожелали всем участникам легких стартов и удачных финишей. Аггюль Арифовна сказала, что всем участникам повезло с погодой и сегодняшнее мероприятие как никогда оправдывает своё название «Золотая осень»:

- Самое главное, что соревнования проходят в замечательном месте, в конаковском бору, который помогает нам справиться с эпидемией и обеспечивает нас достаточным количеством фитонцидов. Пробег и прогулки по нашему бору – замечательная профилактика легочных заболеваний. Ещё древние греки говорили: «Хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть умным – бегай, хочешь быть красивым – бегай». Все вы большие молодцы, ведь бег – это самый доступный и демократичный вид спорта, но который требует от человека большой дисциплины.

Александра Валерьевна пригласила всех любителей бега ещё на один старт – 31 октября, который будет посвящён Всероссийскому дню тренера. Также она поздравила Анатолия Аввакумовича с высоким результатом – на соревнованиях в Сочи он занял 1 и 3 места.

На марафонской дистанции победу у мужчин одержал Николай Иванов из Андреаполя, второе место занял Николай Новиков (КЛБ «Марафонец»), который впервые преодолел марафонскую дистанцию. У женщин победу одержала Екатерина Замалина из г. Балашиха.

Дистанцию полумарафона быстрее всех преодолел Артем Майоров из Курска. Лучшим из конаковских спортсменов стал Вячеслав Орлов (СК «Импульс»), занявший 4 место в абсолюте и 2 место в своей возрастной категории. У женщин на этой дистанции победила Анастасия Шуткина (г. Кимры), второе место заняла член КЛБ «Марафонец» Надежда Захарова. Монир Шахабутдинов (КЛБ «Марафонец») стал победителем в возрастной категории 60+. Призерами соревнований на этой дистанции стали Максим Балабонин (СК «Импульс») и Александр Кузнецов (КЛБ «Марафонец»).

На дистанции 8 км 400 м победителями соревнований стали наши гости - Алексей Гультяев из Твери и Карина Дворик из Талдома. Третье место занял Владимир Корсков (КЛБ «Марафонец») и второе место заняла Анастасия Храмова (ДЮСШ «Олимп»).

Самым массовым стал забег на 4 км 200 м. Здесь победителями в своих возрастных категориях стали Влада Кошелева (ДЮСШ «Олимп»), Андрей Красногорский (г. Москва), Кирилл Хондожко, Карина Карпенко (г. Андреаполь), Сергей Махов (г. Талдом), Надежда Борисова. Призерами соревнований стали воспитанники ДЮСШ «Олимп» Ярослав Иванов, Денис Абаканович, Таисия Тюрина.

Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и дипломами администрации Конаковского района. Стоит отметить прекрасную организацию марафона. Для бегунов были подготовлены все условия, трасса обозначена флажками.

Перед стартом мы пообщались с гостями города, впервые приехавшими на наш пробег в бору. Любитель бега на длинные дистанции Юрий Кисленко из Москвы отметил приятную атмосферу конаковского марафона и красивую природу нашего бора. Для всех любителей этого вида спорта бег – это радость, здоровье и общение.

Анатолий Афоненко, Людмила Кикало.

Фото В. Орлова.