МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Совет предпринимателей в работе



В Конаковском районе прошло заседание Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства под председательством Натальи Василенко - заместителя главы администрации Конаковского района по экономике и финансам. По повестке дня было рассмотрено пять вопросов. Участники совещания познакомились с формами сотрудничества субъектов МСП и банка «ВТБ».

Члены Совета были проинформированы о проведении конкурсного отбора субъектов предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018-2022 годы. Участники встречи узнали об изменениях в законодательстве, о расширении федеральных мер поддержки самозанятых граждан и мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области в 2020 г.

Высокая награда



Ордена Дружбы удостоен Почетный гражданин Тверской области, настоятель церкви Рождества Богородицы в селе Городня Конаковского района, директор Городенской православной гимназии протоиерей Алексий Злобин.

Указ «О награждении государственными наградами» подписал Президент России Владимир Путин.

В Тверской епархии протоиерей Алексий Злобин служит более 65 лет.

С 1974 года является настоятелем Церкви Рождества Богородицы в селе Городня Конаковского района.

В 1996 году при храме Рождества Богородицы протоиерей Алексий создал приходскую начальную школу.

В 2001 году по инициативе Алексея Злобина построено современное здание, в котором открыта Городенская православная гимназия.

Сегодня здесь учатся 170 ребят, работают 27 педагогов.

В гимназии созданы условия для занятий спортом, построена площадка для мини-футбола в рамках международного проекта РФС и УЕФА «Хет-трик».

Запланировано дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры, которой смогут пользоваться не только учащиеся гимназии, но и все дети села Городня.

Открыта «Горячая линия»

С началом осеннего призыва 2020 года на военную службу возобновил работу консультативный пункт и телефон «горячей линии», которые работают в военной прокуратуре Тверского гарнизона.

Военнослужащие, призывники, их родственники и другие граждане, в том числе представители средств массовой информации и общественных организаций, могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной службы, вымогательством взяток как путем личного обогащения по телефону 8 4942 345374, также и в электронной форме на официальную почту военной прокуратуры Тверского гарнизона 736@gvp.psnet.ru

Знай наших!



В Сочи на олимпийской дистанции триатлона - 1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег - Анатолий Афоненко, наш «железный человек» стал победителем в возрастной группе 70 лет и старше!

Анатолий Аввакумович - действующий тренер по легкой атлетике ДЮСШ «Олимп» Конаковского района.

Наталья Муравьёва впервые преодолела «олимпийку» и в сильнейшей конкуренции заняла 8 место среди женщин старше 40 лет.

Наталья - действующий тренер по лыжам ДЮСШ «Олимп» Конаковского района. Также Наталья Муравьева четыре года руководит районным Центром тестирования ГТО. Администрация Конаковского района помогла спортсменам отправиться в Сочи, взяла на себя расходы на проживание и питание своих спортсменов.

Уважаемые родители!



В соцсетях Конаковского района появилась информация о том, что среди конаковских подростков распространяется очень опасная игра «беги или умри», когда дети пытаются успеть пробежать перед движущейся машиной

На новую рискованную игру обратили внимание взрослые. Один из них снял даже на видео происходящее и выложил в соцсетях. На кадрах видно, как два ребенка выходят на дорогу и пытаются перебежать ее вблизи проезжающего автомобиля. Водитель успевает увильнуть от них в последний момент. Подростки хотят пощекотать себе нервы, найти прикольную забаву. Кто-то один сделал, отметил другого, и все начинают повторять.

Нам, взрослым, нельзя допустить увеличение количества таких челленджей. В этой дикой «игре» дети балансируют на грани жизни и смерти. В связи с этим мы обращаемся к родителям, педагогам, водителям с просьбой провести беседу с детьми и рассказать им о последствиях этой страшной игры. Поговорите со своим ребенком - объясните, что подобные развлечения обязательно заканчиваются плачевными последствиями, и сиюминутное проявление геройства перед сверстниками не стоит жизни.

В свою очередь, уважаемые водители, если вы, управляя автомобилем, заметили стайку ребятишек, которые что-то затевают неподалеку от проезжей части, притормозите и, проезжая мимо, внимательно следите за действиями детей. А если видите, что подростки на спор сигают через дорогу, не поленитесь прервать смертельно опасную игру, позвоните в полицию.

Наша гордость



В этот особенный, юбилейный год для Конаковского района несколько наших творческих коллективов подтвердили звание «народный самодеятельный коллектив».

Это ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка» муниципального бюджетного учреждения районного методического центра Дворца культуры «Современник». Напомним, что «Завалинку» скоро покажут по центральному телевидению. Передача «Играй, гармонь!», которая снималась в городском округе Шатура Московской области 11 - 13 сентября с участием народного ансамбля гармонистов и частушечников «Завалинка» ДК «Современник» под руководством Раисы Смирновой, будет показана по Первому каналу 25 октября. Также звание «народный» подтвердили театр «Авось-Ка» и цирк «Фантазеры» муниципального бюджетного культурно-просветительского учреждения «Конаковский городской Дворец культуры им. Воровского».

За высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив» хору русской и народной казачьей песни «Русь» муниципального бюджетного учреждения районного методического центра Дворца культуры «Современник». Соответствующий приказ подписан и.о. председателя Комитета по делам культуры Тверской области Наталией Петуховой.

До 1 апреля 2019 года руководители ансамблей готовили документы и материалы о деятельности коллективов: характеристики, репертуарные планы, списки участников, копии наградных документов, подтверждающих участие в конкурсах; публикации в СМИ, экспертные заключения специалистов в области народного пения, а также видеозаписи творческих программ коллективов.

Мы очень рады этому событию. Гордимся нашими коллективами!

И вдвойне приятно, что в год 90-летия Конаковского района коллективы сделали для него такой подарок.

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА