Полина Алутина создала лучший социальный проект в стране

В прошлом номере нашей газеты мы уже писали об этой ученице средней школы №7 г. Конаково, участнице Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» на территории Конаковского района. Полина вышла в полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена», который направлен на раскрытие способностей каждого ребёнка и повышение мотивации к учебе. В настоящее время полуфиналисты из Верхневолжья отправились на смену в Ярославль. Также девочка стала победительницей Школы социального проектирования.

Проект Полины стал лучшим из ста созданных российскими школьниками социальных проектов в рамках обучения в Школе социального проектирования. Она собрала всю информацию о братских захоронениях Конаковского района и создала подробную карту-схему, для того чтобы разработать маршруты по мемориалам и братским захоронениям, оформить памятный путеводитель.

Её проект под названием «Путь памяти» направлен на решение проблемы сохранения исторической памяти народа. При помощи данного проекта школьники смогут познакомиться с героической страницей истории родного народа.

Как победительница конкурса школьница из Конакова получит путевку в Международный центр «Артек», а главное - воплощение своего проекта в жизнь. Реализацией проекта займется Фонд «Живая классика» при поддержке Группы компаний «Просвещение» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.