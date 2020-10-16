Кир Богатырев – победитель всероссийского конкурса «Юный правозащитник»

Федеральная служба судебных приставов ежегодно проводит конкурс детских творческих работ «Юный правозащитник». В нем могут принять участие дети сотрудников ФССП России в возрасте от 11 до 18 лет.

Основная цель конкурса – содействие гражданскому и правовому воспитанию молодежи, профессиональная ориентация, формирование интереса к истории права, повышение престижности профессии судебного пристава.

В этом году первое место во второй возрастной группе (14 - 15 лет) занял Кир Богатырев из г. Конаково. Его мама Юлия Богатырева служит судебным приставом-исполнителем в Конаковском районном отделении судебных приставов УФССП России по Тверской области. Кир часто принимает участие в конкурсах, проводимых ФССП России, и в этот раз не остался в стороне. Из предложенных тем он выбрал «Очерк о первом министре юстиции России и поэте Г.Р.Державине» и смонтировал видеоролик. Нестандартный подход к заданию был по достоинству оценен жюри.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области поздравляет Кира Богатырева с победой и желает дальнейших успехов в творчестве и образовании!

Торжественное награждение победителя будет приурочено к Дню судебного пристава, который отмечается 1 ноября.