Месячник гражданской обороны в школе с. Завидово

С 1 октября по 1 ноября в общеобразовательных учреждениях Конаковского района проходит месячник гражданской обороны. В рамках данного месячника ученики 7 и 6 классов МБОУ СОШ с. Завидово и их классные руководители О.Н.Гореликова и С.Н.Эрбес посетили пожарно-спасательную часть № 29 п. Новозавидовский.

Ребята с большим интересом слушали увлекательный рассказ начальника караула Евгения Николаевича Мурашова о работе пожарных. Много интересной информации узнали ребята о трудовых буднях части, об устройстве пожарного оборудования, о требованиях при устройстве на работу по данной профессии. Командир отряда Евгений Викторович Куликов рассказал ребятам о правилах работы с оборудованием и пожаротушении, продемонстрировал, как выглядит спецодежда пожарных, каски, сапоги. Ребятам очень понравилась эта экскурсия. Было интересно и увлекательно. А некоторые из ребят даже задумались о выборе профессии пожарного в будущем. Огромное спасибо всем сотрудникам ПСЧ-29!

Кроме того, в школе учителем ОБЖ Е.М.Нурпиисовой проведены мастер-классы по оказанию помощи пострадавшим при различных травмах, практические занятия по ОБЖ и ЧС. Классные руководители 1 - 11 классов провели тренировочные эвакуации по классам и организовали онлайн-кинотеатры с просмотром видеороликов обучающимися по ОБЖ.

О. Гореликова,

учитель физики МБОУ СОШ с. Завидово.