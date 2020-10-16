«Знакомьтесь: Португалия!»

Под таким названием прошла гурман-встреча для читателей в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке. Для многих Португалия ассоциируется с футболом, но в этот вечер все внимание было обращено к национальной португальской музыке - фаду и особенностям португальской кухни.

Ведь фаду - один из самых характерных элементов португальской культуры. Можно сказать, судьба, переложенная на музыку. Пишутся фаду в свободной манере, в основе которых лежит какая-то история или просто чувство. Есть фаду лирические и любовные, есть драматические и даже блатные. Но в любом случае они выражают состояние души. Фаду всегда исполняется под маленькую, но двенадцатиструнную гитару «португезо». Гости вечера познакомились с исполнительницами фаду в прошлом Марией Северой и с великой королевой фаду Амалией Родригеш. Пик ее славы пришелся на 60-е годы. В 1969 году Амалия посетила со своими концертами Москву и Ленинград.

И послушали современных исполнительниц фаду: Маризу, Анну Моуру и других.

Будучи явлением чисто португальским, фаду, тем не менее, сложился из самых разных элементов. В романсах нетрудно проследить влияние и африканской, и бразильской музыки. Но особенно - музыкальных и вокальных традиций Островов Зеленого Мыса. И в этот вечер нельзя было не вспомнить Сезарию Эвору. Выходя на сцену босиком, она словно напоминала слушателям о том, что прекрасные звуки фаду рождались в нищенской среде, а первыми композиторами стали люди, которым не хватало денег на ломоть хлеба. Певица, покорившая публику не внешней, а внутренней красотой, своими удивительными песнями и необычайно глубоким, искренним голосом.

Национальная кухня Португалии разнообразная, очень вкусная, с великолепным колоритным набором блюд. И в этот вечер гости смогли продегустировать рыбные блюда из трески, ведь именно из трески делают великолепные национальные блюда «бакаляу». А также рыбные паштеты и национальные пирожки «броаш». Вообще португальцами придумано много рецептов. Кухня Португалии соединяет в себе кухни многих народов, различных национальностей, традиции, удивительное гостеприимство, а использование свежих продуктов, специй, разнообразных способов приготовления еды делает эту кухню неповторимой и самобытной, интересной и уникальной.

Вечер прошел на одном дыхании, в теплой творческой обстановке, и самое главное и приятное в прошедшем вечере – интересное общение в неформальной обстановке. Пусть поводов для таких мероприятий будет больше, и библиотека всегда рады новым гостям. Следующая встреча гурман-клуба «Путешествуем вместе» состоится в ноябре, и посвящена она будет Японии.

О. Степаненко,

заведующая

отделом библиотеки.