Центры занятости Тверской области приглашают женщин, находящихся в декрете, бесплатно получить профессию или повысить квалификацию

В Тверской области в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» объявлен набор на 2021 год на переобучение для мам с детьми.

«Работа по созданию условий для демографического роста в Тверской области является основным приоритетом для всех органов государственной власти и местного самоуправления.В первую очередь это формирование современной системы детского здравоохранения, дошкольного образования и, конечно же, обеспечение занятости родителей», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя

Принять участие в региональном проекте могут женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также неработающие мамы, у которых есть дети дошкольного возраста.

Прохождение переобучениядает возможность повысить свою квалификацию и вернуться на прежнюю работу или освоить новую профессию, востребованную на рынке труда в тверском регионе.

Всего в Тверской области 48 образовательных организаций, которые предлагают более 400 программ обучения. В 2020 году региональными центрами занятости населения было выдано 233 образовательных сертификата на переобучение.

Наиболее популярны среди женщин такие профессии, как торговый агент, мастер по маникюру, кладовщик, медицинский регистратор, оператор ЭВМ, парикмахер, портной, продавец продовольственных товаров и водитель автомобиля.

В рамках повышения квалификации больший интерес вызывают образовательные программы для воспитателей в дошкольных учреждениях, дизайнеров интерьера, одежды и 3DMAX, инспекторов по кадрам, логопедов-дефектологов, менеджеров по персоналу, бухгалтеров и другие.

С более подробной информацией о доступных образовательных программах, формах обучения и порядке получения сертификата можно ознакомиться на интерактивном портале службы занятости населения Тверской области, а также в центре занятости населения по месту жительства.

Пресс-служба Правительства Тверской области