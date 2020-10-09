Интервью с Губернатором ИгоремРуденейв прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь можно посмотреть в сети Интернет

22 октября в 21:00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени.

Сколько продлятся осенние каникулы в школах региона? Сохранится ли в учреждениях здравоохранения оказание плановой медицинской помощи в сегодняшней эпидситуации? Синоптики прогнозируют морозную зиму – готов ли теплоэнергетический комплекс области к работе в предстоящие холода? Губернатор ответит на эти и другие актуальные для жителей Верхневолжья вопросы, которые формулируются на основе обращений граждан и тем, обсуждаемых в социальных сетях.

Программу с Губернатором Игорем Руденей можно посмотреть в сети Интернет по ссылке https://youtu.be/cvCTJo2EgPs и на сайте «Вести-Тверь».

Пресс-служба Правительства Тверской области