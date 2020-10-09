29 и 30 октября 2020 года в режиме онлайн пройдёт областной форум «Доброволец Верхневолжья». Мероприятие включает в себя тематические образовательные площадки по ведущим направлениям в сфере добровольчества. Также будет подведены итоги добровольческой деятельности в регионе за 2020 год, состоится церемония награждения наиболее активных волонтеров.

Благодаря волонтерам в тверском регионе реализованы сотни социально значимых патриотических, культурных и образовательных акций и проектов.

В период борьбы с пандемией коронавируса волонтёры Тверской области стали активными участниками общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».

«Тверская область по праву гордится высоким уровнем развития добровольчества. Волонтеры – это люди с неравнодушными сердцами, готовые бескорыстно приходить на помощь, быть полезными обществу, вносить личный вклад в развитие тверского края и всей Родины», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Среди ключевых направлений форума «Доброволец Верхневолжья»: поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями, вовлечение молодежи в здоровый образ жизни, приобщение к занятиям спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде, патриотическое воспитание молодежи, вовлечение в волонтерскую деятельность, содействие профориентации и другие.

Основными платформами для проведения форума станут социальная сеть «ВКонтакте» и ZOOM.

К участию приглашаются добровольцы, активисты и лидеры добровольческих объединений и движений, общественных организаций Тверской области в возрасте от 14 до 45 лет.

Для участия в форуме необходимо до 27 октября 2020 года зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по ссылке: https://myrosmol.ru/event/51629 и заполнить заявку по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbqQjWGD2cgBN83kZeArjq9ZJ7Oys4...



Пресс-служба Правительства Тверской области