Эксперты назвали перспективные для реализации «сильные идеи» жителей Тверской области

Предприниматели, ученые и общественники Тверской области приняли участие в региональном этапе форума «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Цель форума – собрать 100 идей для развития экономики страны, социальной и технологической сфер. Свои инициативы представилиактивные жители Верхневолжья.Тверские эксперты в формате ВКС обсудили проекты с авторами проектов.

«Сегодня Тверская область обладает значительным потенциалом. Передовые разработки наших исследователей получают высокую оценку в России и за рубежом. Благодаря этой работе решаются практические задачи, связанные с развитием цифровой экономики, промышленности и сельского хозяйства, модернизацией здравоохранения и образования, подготовкой высококвалифицированных кадров», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Среди инициативВерхневолжья – тверской проект «Неопасно», посвященный личной безопасности детей, который уже на этапе отбора дважды вошел в ТОП-100 лидеров рейтинга платформы направления «Новая социальная стратегия». К проекту проявили интерес представители 48 регионов.

Эксперты также поддержали создание туристско-рекреационного кластера «Селигерия», способного объединить потенциалПеновского муниципального округа и Осташковскогогородского округа. ТРК «Селигерия»откроет доступ к малоизведанным территориям, новым направлениямв туризме.

Перспективным названо также предложение по созданию сервиса маршрутизации технологического стартапа на ранних стадиях. Суть идеи состоит в разработке набора сервисов, основанных на методике развития стартапа на ранних стадиях.

Форум молодых тележурналистов «Медиаолимп» получил предложение сосредоточиться на актуальных для современной России темах, в том числе более активно освещать реализациюнациональных проектов в Тверской области.Форум объединяет молодых тележурналистов из студенческих медиацентров и молодежных СМИ России. В рамках проекта запланированы мастер-классы по телевизионной журналистике, а также «полевые» испытания в виде редакционных заданий.

Региональные идеи будут представлены в АСИ, лучшие из них отберут на финал форума«Сильные идеи для нового времени», который состоится в г. Сочи 11-12 ноября 2020 года.

Всего на крауд-платформе форума размещено больше 15 тысяч инициатив, участниками стали более 215 тысяч россиян из всех регионов страны. В числе самых популярных тем – урбанистика, образование, предпринимательство, технологии, инвестиционный климат.

Подробная информация о форуме – на https://idea.asi.ru/.

Пресс-служба Правительства Тверской области