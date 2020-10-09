Определены финалисты областного конкурса «Лучшее семейное подворье»

В Тверской области завершен муниципальный этап конкурса «Лучшее семейное подворье». В финал вышла 21 многодетная семья.

Конкурс «Лучшее семейное подворье» проводится впервые в рамках реализации в регионе национального проекта «Демография». Это новая мера поддержки семей, учрежденная Правительством Тверской области. По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия являются важной составляющей поддержки и популяризации института семьи в Тверской области.

В конкурсе приняли участие семьи, все члены которых являются гражданами Российской Федерации и проживают в Тверской области не менее 5 лет. При оценке подворий муниципальные организационные комитеты учитывали наличие в хозяйстве животных, различных насаждений, построек, обрабатывающей техники.

Финальный этап конкурса продлится до 15 ноября. Повлиять на его результаты могут не только члены жюри, но и жители Верхневолжья. Фоторепортажи о семейных хозяйствах участников финала 23 октября будут представлены на голосование на официальной странице Министерства демографической и семейной политики Тверской области ВКонтакте «Тверская семья» (https://vk.com/tverreg_family). Победитель «народного голосования» получит дополнительные баллы, которые будут учитывать при подведении итогов.

Победителям регионального конкурса будет вручен пассажирский микроавтобус, за второе место семья получит легковой автомобиль, а за третье – комплект бытовой техники и инструментов.

Пресс-служба Правительства Тверской области